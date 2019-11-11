2019-11-11T01:53:56+03:00
Общество

Уже несколько дней в горах Приморья ищут пропавшего пенсионера

Поисковики полагают, что он может находиться в районе Круглой сопки
Кристина ГРИН
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Сейчас поисками охотника занимаются 11 человек и 4 единицы техники.Сейчас поисками охотника занимаются 11 человек и 4 единицы техники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина 1955 года рождения ушел из дома в поселке Преображение 8 ноября и отправился в лес. Но обратно он так и не вернулся, родственники забили тревогу и обратились в отдел полиции. У оперативников и поисковиков есть предположение, что он находится в районе Круглой сопки. Но пока ни сотрудники МЧС, ни правоохранители, ни родные так и не смогли найти пропавшего мужчину.

- По обращению полиции, 9 ноября в указанный район прибыла и приступила к работе поисковая группа спасателей Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. Спасатели обошли все близлежащие хребты, но никого не обнаружили. По имеющейся информации, пропавший – опытный таежник, спасатели надеются, что с ним все в порядке и скоро его найдут, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.

Сейчас поисками охотника занимаются 11 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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