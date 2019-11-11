2019-11-11T06:47:14+03:00
Общество

Браконьеры нанесли экологический ущерб государству на 1 миллион рублей

С начала нерестового периода специалистами выявлен 41 факт незаконной добычи лососей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Браконьеров привлекут к уголовной ответственности. Фото: УМВД по Приморскому краюБраконьеров привлекут к уголовной ответственности. Фото: УМВД по Приморскому краю
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С начала нерестового периода приморские мобильно-поисковые группы выявили 41 факт незаконной добычи лососей на территории национального парка «Земля леопарда». Экологический ущерб государству превысил 1 миллион рублей. На браконьеров завели 37 уголовных дел, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

На территории национального парка запрещена любая деятельность, способная нанести ущерб природному комплексу. В частности, это касается и незаконного вылова рыбы. Для того чтобы пресечь добычу водных биологических ресурсов оперативные группы, состоящие из полицейских, специалистов природоохранных ведомств и дружинников, периодически проводят профилактические мероприятия. Так, в период нереста лососевых на «Земле леопарда» команды провели 78 межведомственных рейдов - уничтожили свыше 1700 метров сетей и изъяли 420 особей рыбы лососевых пород.

Всем браконьерам, «выловленным» в том районе с лососем, грозит уголовное наказание за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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