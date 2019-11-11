2019-11-11T10:24:32+03:00
Общество

«Поездка за наш счет»: стало известно, как во Владивостоке проехать на автобусе зайцем

Главное - чтобы терминал не работал
Кристина ГРИН
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Схема работает только в случае с картами, которые поддерживают бесконтактный безналичный расчет. Фото: @blog_vladivostok.Схема работает только в случае с картами, которые поддерживают бесконтактный безналичный расчет. Фото: @blog_vladivostok.
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В социальных сетях сейчас идут бурные обсуждения объявления, которое появилось в одном из городских автобусов. Оно гласит о том, что пассажиры могут проехать за счет перевозчика в случае, если у них есть возможность оплатить билет только по безналичному расчету, а терминал не работает. Авторы текста обращают внимание на то, что такая схема работает только в случае с картами, которые поддерживают бесконтактный безналичный расчет.

Публикация разделила пользователей сети на два лагеря. Своими мнениями жители Владивостока делились в комментариях. Одни считали, что так и должно быть, ведь неполадки в работе терминалов – проблема перевозчика, другие же, напротив, сочли это подсказкой для тех, кто не против проехать зайцем.

«Пассажирам лишь бы халява…Что с людьми стало?»

«Справедливо!»

«Вот почему бы не сделать как в Москве проезд по карточкам? Купил карточку, зашел и пикнул».

Пока неизвестно в каком автобусе такие акции, но хочется верить, что инициатива перевозчика не приведет к конфликтам в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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