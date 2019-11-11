«Поездка за наш счет»: стало известно, как во Владивостоке проехать на автобусе зайцем
В социальных сетях сейчас идут бурные обсуждения объявления, которое появилось в одном из городских автобусов. Оно гласит о том, что пассажиры могут проехать за счет перевозчика в случае, если у них есть возможность оплатить билет только по безналичному расчету, а терминал не работает. Авторы текста обращают внимание на то, что такая схема работает только в случае с картами, которые поддерживают бесконтактный безналичный расчет.
Публикация разделила пользователей сети на два лагеря. Своими мнениями жители Владивостока делились в комментариях. Одни считали, что так и должно быть, ведь неполадки в работе терминалов – проблема перевозчика, другие же, напротив, сочли это подсказкой для тех, кто не против проехать зайцем.
«Пассажирам лишь бы халява…Что с людьми стало?»
«Справедливо!»
«Вот почему бы не сделать как в Москве проезд по карточкам? Купил карточку, зашел и пикнул».
Пока неизвестно в каком автобусе такие акции, но хочется верить, что инициатива перевозчика не приведет к конфликтам в общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU