Сорвала погоны и пыталась спровоцировать драку: во Владивостоке женщина напала на инспекторов ДПС

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-11T11:06:08+03:00

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Сотрудники ДПС в районе 100-летия остановили автомобиль «Митсубиси Делика» для проверки документов. За рулем находилась 44-летняя местная жительница. По словам очевидцев, женщина явно была пьяна, но проходить медицинское освидетельствование отказалась. Стала вести себя агрессивно и напала на инспекторов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Внутри приостановленного «микрика» находились пассажиры. И пока их автоледи хулиганила, они всячески ее поддерживали.

- Пассажиры транспортного средства, находящиеся в состоянии опьянения, оскорбляли сотрудников полиции, а водитель пыталась спровоцировать драку и ударить инспекторов ДПС. Сорвала погоны. На неоднократные требования полицейских прекратить, граждане не реагировали, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

На водителя составили административный материал за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а 35-летнего пассажира задержали и доставили в спецкомнату полка ДПС. Его также привлекут к административному наказанию за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU