2019-11-11T11:06:08+03:00
Общество

Сорвала погоны и пыталась спровоцировать драку: во Владивостоке женщина напала на инспекторов ДПС

По словам полицейских, нарушительница имела явные признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказалась
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
На инспекторов ДПС напала женщинаНа инспекторов ДПС напала женщинаФото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сотрудники ДПС в районе 100-летия остановили автомобиль «Митсубиси Делика» для проверки документов. За рулем находилась 44-летняя местная жительница. По словам очевидцев, женщина явно была пьяна, но проходить медицинское освидетельствование отказалась. Стала вести себя агрессивно и напала на инспекторов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Внутри приостановленного «микрика» находились пассажиры. И пока их автоледи хулиганила, они всячески ее поддерживали.

- Пассажиры транспортного средства, находящиеся в состоянии опьянения, оскорбляли сотрудников полиции, а водитель пыталась спровоцировать драку и ударить инспекторов ДПС. Сорвала погоны. На неоднократные требования полицейских прекратить, граждане не реагировали, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

На водителя составили административный материал за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а 35-летнего пассажира задержали и доставили в спецкомнату полка ДПС. Его также привлекут к административному наказанию за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перестроиться с первой полосы не получится: во Владивостоке обновили разметку
«Поездка за наш счет»: стало известно, как во Владивостоке проехать на автобусе зайцем
В Приморье вытащили из моря потерянного рыбака, у мужчины серьезное обморожение ног
Браконьеры нанесли экологический ущерб государству на 1 миллион рублей
Чистоту воздуха в зоне деятельности АО «Восточный Порт» надёжно контролируют современные метеостанции
Уже несколько дней в горах Приморья ищут пропавшего пенсионера
Будет до -23 градусов: Приморье накроет снежный циклон, синоптики назвали дату
Мужчина с усами, страдающий потерей памяти, пропал в Приморье
Погода во Владивостоке на 11 ноября 2019 года: днем до +10 градусов, дождь
Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой
Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте
Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината
Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник
Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма
Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье
«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья