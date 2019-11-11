2019-11-11T12:33:31+03:00
Общество

Перестроиться с первой полосы не получится: во Владивостоке обновили разметку

Эксперименты со сплошными ставят на проспекте 100-летия Владивостока [видео]
Милана СОКОЛ
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Новая разметка появилась на «Постышева»Новая разметка появилась на «Постышева»Фото: Милана СОКОЛ
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Специалисты городской администрации совместно с сотрудниками ГИБДД решили обновить имеющуюся и нанести новую разметку на проспекте 100-летия Владивостока. Такое решение было принято для разграничения транспортных потоков и снижения аварийности на участке. В связи с появившимися сплошными линиями, местным автомобилистам теперь придется привыкать к новым правилам, которые пока не всем пришлись по вкусу.

Дорожники отделили сплошной линией крайне правую полосу от железнодорожного переезда на Постышева, а также после развязки на Фирсова. Теперь перестроиться сразу с первой полосы не получится. С одной стороны это удобно, вдоль новой разметкой находятся остановки, и общественный транспорт то и дело преграждал путь остальным участникам движения. С другой – подобное ограничение значительно усложнит процесс перестроения обычных автолюбителей, выезжающих с прилегающих территорий или торговых центров. Например, если автомобилист, выезжающий с Фирсова не успел перестроиться сразу, ему придется ехать в крайней полосе практически до следующей развязки. Перестроение в других полосах разрешается, оно не ограничено сплошными.

Во Владивостоке частично обновили разметку.Видео: vlc.ru

– По итогам проведенного мониторинга и анализа основных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий принято решение о нанесении нового вида разметки для данного участка. Этим планируется систематизировать потоки, в том числе и отделить маршрут движение автобусов,– отметила пресс-служба мэрии Владивостока.

Вслед за разметкой на участке появятся и соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам следует отнестись к нововведению с пониманием и проявлять осторожность при движении, далеко не все водители придерживаются требований ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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