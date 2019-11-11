Элитный кроссовер не выдержал противостояния с автобусом во Владивостоке

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-11T14:04:04+03:00

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ДТП с участием автобуса и дорогостоящего кроссовера от немецкого автоконцерна произошло во Владивостоке вечером, 11 ноября. Участники аварии не смогли поделить проезжую часть в районе дома № 82 на Русской. Итогом неравной схватки стали серьезные повреждения менее габаритного транспортного средства, сообщает «КП»-Владивосток».

Разбитые транспортные средства осложнили проездФото: dps.control

По свидетельствам очевидцев, водитель BMW двигался со стороны Багратиона. Автомобилист решил повернуть, но сделал это довольно резко, прямо перед движущимся навстречу автобусом. Водитель пассажирского транспорта не успел среагировать на образовавшееся препятствие и буквально протаранил кроссовер. Элитное авто откинуло на обочину, в результате чего перепугались проходящие рядом пешеходы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Оба транспортных средства получили значительные кузовные повреждения. Виновнику аварии придется раскошелиться на замену бампера, крыла, порога и передней двери. Не исключено,чтоу авто есть и скрытые повреждения. Во всех подробностях происшествия теперь будут разбираться специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU