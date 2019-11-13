2019-11-13T00:40:19+03:00
Общество

Не забудьте зонт: сегодня во Владивостоке дождь – 90 %

Осадки пройдут на большей части региона
Кристина ГРИН
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Погоду в Приморье диктуют фронтальные разделы.Погоду в Приморье диктуют фронтальные разделы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погоду в Приморье диктуют фронтальные разделы, поэтому в регионе облачно, осадки, местами даже сильные. Дневные температуры воздуха 0+10 градусов. Ветер южный, от умеренного до сильного.

Дождь с 90% вероятностью пройдет сегодня во Владивостоке. Временами на город обрушатся ливни. Днем воздух прогреется до +7+9 градусов. Ветер юго-восточный сильный.

По данным синоптиков, осадки прогнозируются и в Уссурийске. Сперва будет дождливо, а потом пойдет снег. Вероятность – 90%. Дневные температуры варьируются в пределах +7+9 градусов. Ветер южный, от умеренного до сильного, в конце дня - сильный.

Небольшой умеренной дожди пройдет сегодня в Находке. Днем от +8 до +10 градусов. Ветер юго-восточный, от слабого до умеренного, в конце дня сильный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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