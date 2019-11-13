На макушке залысины: в Приморье ищут голубоглазого Виктора

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-13T01:00:34+03:00

О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже 4 дня

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Виктор Белов 1947 года рождения вышел из дома во второй половине дня 9 ноября и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковые операции, проводимые в Артеме, не принесли никаких результатов. Волонтеры просят помощи у неравнодушных горожан.

Присмотритесь к фотографии, возможно вы видели Виктора или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, глаза голубые, прямые светлые волосы, на макушке залысина.

Был одет: коричневый пуховик, черная вязаная шапка с белой вставкой, серые брюки, черная обувь с белой вставкой на подошве.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Виктора Ивановича, просим позвонить по телефонам:

8 (4233) 74 – 72 – 47 , 74 – 72- 01 - ОМВД России по г. Артем или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU