На макушке залысины: в Приморье ищут голубоглазого Виктора
Виктор Белов 1947 года рождения вышел из дома во второй половине дня 9 ноября и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковые операции, проводимые в Артеме, не принесли никаких результатов. Волонтеры просят помощи у неравнодушных горожан.
Присмотритесь к фотографии, возможно вы видели Виктора или знаете, где он может находиться.
Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, глаза голубые, прямые светлые волосы, на макушке залысина.
Был одет: коричневый пуховик, черная вязаная шапка с белой вставкой, серые брюки, черная обувь с белой вставкой на подошве.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Виктора Ивановича, просим позвонить по телефонам:
8 (4233) 74 – 72 – 47 , 74 – 72- 01 - ОМВД России по г. Артем или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU