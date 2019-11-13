2019-11-13T01:25:32+03:00
Происшествия

Встретился с неизвестным зверем: поиски охотника, пропавшего в районе Круглой сопки, завершены

Были обследованы десятки километров - финал оказался трагичным
Кристина ГРИН
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В лесном массиве было обнаружено тело мужчины.В лесном массиве было обнаружено тело мужчины.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Житель поселка Преображение Лазаревского района пропал 8 ноября. С тех пор о местонахождении мужчины 1955 года рождения ничего неизвестно. Родственники лишь знали о том, что пенсионер пошел на сопку Круглая. Его поисками занимались родные, сотрудники полиции и местные жители – результатов никаких.

По обращения оперативников к делу подключилась поисковая группа спасателей МЧС. Вместе с правоохранителями и волонтерами они обследовали десятки километров. Так как пропавший пенсионер – опытный таежник, все были уверенны в том, что с ним все в порядке. Но, к сожалению, нет.

- В лесном массиве было обнаружено тело мужчины. Предполагается, что это пропавший таежник. Судя по характеру телесных повреждений, он встретился с лесным зверем, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО. - Тело мужчины спасатели эвакуировали из леса, к дороге, где находился автомобиль полиции.

В ведомстве отмечают, что в поисковой операции были задействованы 15 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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