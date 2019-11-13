2019-11-13T02:01:58+03:00
Общество

Пьяного дебошира, разбившего окна запасного выхода в поезде «Москва-Владивосток», сковали наручниками

Так мужчина демонстрировал несогласие с составлением протокола об административном нарушении
Кристина ГРИН
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На станцию Уссурийск высадили из поезда «Москва-Владивосток» 40-летнего буйного пассажира.На станцию Уссурийск высадили из поезда «Москва-Владивосток» 40-летнего буйного пассажира.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На станцию Уссурийск высадили из поезда «Москва-Владивосток» 40-летнего буйного пассажира. Он нарушал общественный порядок и не выполнял требования проводников. Как оказалось, мужчина был очень нетрезв. При составлении протокола за административное нарушение «Мелкое хулиганство», мужчина разбил два стекла в окне запасного выхода из вагонов.

- В отношении нарушителя нарядом сопровождения было применено спецсредство – наручники, - отметили в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведомством инициировано проведение проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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