Алкоголь, встречка, ДТП: в Приморье из-за пьяного водителя пассажир в аварии получила перелом таза

СЕГОДНЯ 03:38 2019-11-13T03:38:48+03:00

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Сообщение о серьезном ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России «Дальнереченский». По информации очевидцев, авария произошла в районе остановки на улице Железнодорожная. Чтобы удостовериться в полученных сведениях, на место отправились сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Оказалось, что 36-летний водитель машины Тойота Платс двигался по дороге Дальнереченск – Ариадное. Как раз в районе остановки он выехал на встречную полосу и столкнулся с Тойота Ипсум, за рулем которого был 32-летний мужчина. В итоге в аварии пострадали: водитель Платса – у него рвано-ушибленные раны головы, и 33-летняя пассажирка – закрытый перелом костей таза.

После алкотестера стало ясно, что водитель Платса находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он не в первый раз нарушает правила дорожного движения за 13 лет водительского стажа. В его отношении возбудили административное дело по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения».

- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего», - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Уже назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU