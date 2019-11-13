2019-11-13T04:30:00+03:00
Общество

Хочешь запустить квадрокоптер над войсковой частью Приморья – заплати 30 тысяч рублей

Такой штраф назначили за несогласованный полет беспилотного летательного аппарата
Кристина ГРИН
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собственник дрона привлечен к административной ответственности. Фото: pixabay.comсобственник дрона привлечен к административной ответственности. Фото: pixabay.com
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В августе этого года житель Владивостока запустил квадрокоптер над войсковой частью села Галенки Октябрьского района. Оказалось, что это один самых дорогих запусков беспилотника для дальневосточника, за который ему придется заплатить 30 тысяч рублей. А все потому что мужчина не согласовал с уполномоченными органами управление летательным аппаратом.

Так в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Прокуратура в свою очередь провела проверку соблюдения правил безопасности полетов.

- По итогам его рассмотрения собственник дрона привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - резюмировали в пресс-службы прокуратуры Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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