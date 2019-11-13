Живодер из Приморья ходит в темном плаще и расстреливает домашних питомцев
Неизвестный мужчина ходит по Дальнегорску и расстреливает домашних питомцев. Вчера, 12 ноября, от пуль живодера погибли два пса, выпущенных погулять на сопке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». По словам очевидцев, мужчина был одет в темный плащ, в руках у него было замотанное то ли в пакет, то ли в мешок, оружие.
Место расправы находится выше улицы Увальной. Туда со своими собаками частенько приходят городские жители: питомцев спускают с ошейников и дают порезвиться на свободе, пока сами хозяева наслаждаются видами. С недавних пор эта гармония оборвалась, а заходить на территорию стало боязно… Сопку облюбовал живодер.
В минувший вторник неизвестный в лесном массиве выпустил пули по домашним псам. Владелица животных обратилась за помощью в полицию.
- Жительница Дальнегорска 1976 года рождения заявила, что неизвестный расстрелял её собак. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе МОМВД России «Дальнегорский».
В то же время пользователи в интернете негодуют и просят радикально наказать нарушителя.
- Самого этого мужика надо к стенке поставить, - пишут зоозащитники.
Личность участника инцидента и обстоятельства произошедшего на данный момент выясняют правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU