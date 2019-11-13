2019-11-13T05:37:58+03:00
Общество

Живодер из Приморья ходит в темном плаще и расстреливает домашних питомцев

От пуль погибли два пса, выпущенных погулять на сопке
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Двух питомцев расстрелял живодерДвух питомцев расстрелял живодерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неизвестный мужчина ходит по Дальнегорску и расстреливает домашних питомцев. Вчера, 12 ноября, от пуль живодера погибли два пса, выпущенных погулять на сопке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». По словам очевидцев, мужчина был одет в темный плащ, в руках у него было замотанное то ли в пакет, то ли в мешок, оружие.

Место расправы находится выше улицы Увальной. Туда со своими собаками частенько приходят городские жители: питомцев спускают с ошейников и дают порезвиться на свободе, пока сами хозяева наслаждаются видами. С недавних пор эта гармония оборвалась, а заходить на территорию стало боязно… Сопку облюбовал живодер.

В минувший вторник неизвестный в лесном массиве выпустил пули по домашним псам. Владелица животных обратилась за помощью в полицию.

- Жительница Дальнегорска 1976 года рождения заявила, что неизвестный расстрелял её собак. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе МОМВД России «Дальнегорский».

В то же время пользователи в интернете негодуют и просят радикально наказать нарушителя.

- Самого этого мужика надо к стенке поставить, - пишут зоозащитники.

Личность участника инцидента и обстоятельства произошедшего на данный момент выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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