Зверя, который кошмарил жителей Приморья, поймали
Администрация Приморского края сообщает о том, что гималайского медведя, который пугал жителей Хасанского района, время от времени выходя из дикой природы, поймали. Зверя направили на реабилитацию в центр для хищных животных, который расположен в селе Алексеевка.
В департаменте охотнадзора разъяснили, что молодой медведь пугал людей в поселке Камень-Рыболов, поэтому была организована целая операция. Специальная «конфликтная группа» и сотрудники центра «Тигр» изъяли косолапого из природы и доставили в центр.
- Медведь пройдет обследование, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказал Дмитрий Панкратов, директор департамента.
Всего в регионе насчитывается порядка 5 тысяч гималайских медведей.
ИСТОЧНИК KP.RU