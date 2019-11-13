Зверя, который кошмарил жителей Приморья, поймали

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-13T08:00:15+03:00

Специальная «конфликтная группа» и сотрудники центра «Тигр» изъяли косолапого из природы и доставили в центр. Фото: администрация Приморского края.

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Администрация Приморского края сообщает о том, что гималайского медведя, который пугал жителей Хасанского района, время от времени выходя из дикой природы, поймали. Зверя направили на реабилитацию в центр для хищных животных, который расположен в селе Алексеевка.

В департаменте охотнадзора разъяснили, что молодой медведь пугал людей в поселке Камень-Рыболов, поэтому была организована целая операция. Специальная «конфликтная группа» и сотрудники центра «Тигр» изъяли косолапого из природы и доставили в центр.

- Медведь пройдет обследование, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказал Дмитрий Панкратов, директор департамента.

Всего в регионе насчитывается порядка 5 тысяч гималайских медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU