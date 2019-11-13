2019-11-13T08:56:23+03:00
Общество

Девять тысяч многодетных семей Приморья поддержат миллиардом рублей

Такие социальные выплаты полагаются семьям с доходом ниже величины среднедушевой заработной платы населения
Кристина ГРИН
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Ежемесячная выплата составляет 13 860 рублей.Ежемесячная выплата составляет 13 860 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бюджет Приморского края направил больше одного миллиарда рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Речь о горожанах, у которых родились трое и более малышей. Таких в регионе порядка девяти тысяч. Выплата составляет 13 860 рублей.

Ее могут получить многодетные семьи, чей общий доход не превышает среднюю заработную плату населения в регионе, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

- В этом году его размер в регионе – 34 619,7 рубля, – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Специалисты обращают внимание на то, что для многодетных семей это существенные деньги.

По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, следует обращаться в «Единые окна» или МФЦ по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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