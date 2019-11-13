Девять тысяч многодетных семей Приморья поддержат миллиардом рублей
Бюджет Приморского края направил больше одного миллиарда рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Речь о горожанах, у которых родились трое и более малышей. Таких в регионе порядка девяти тысяч. Выплата составляет 13 860 рублей.
Ее могут получить многодетные семьи, чей общий доход не превышает среднюю заработную плату населения в регионе, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
- В этом году его размер в регионе – 34 619,7 рубля, – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Специалисты обращают внимание на то, что для многодетных семей это существенные деньги.
По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, следует обращаться в «Единые окна» или МФЦ по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU