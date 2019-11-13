2019-11-13T10:13:50+03:00
Происшествия

Кровавый защитник: житель Приморья заступился за девушку и зарезал мужчину, который ее истязал

Теперь он рискует оказаться за решеткой до конца жизни
Кристина ГРИН
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Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото: Кристина ГРИН
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Вчера, 12 ноября, в селе Романовка нашли тело 31-летнего местного жителя. Мужчина без признаков жизни лежал на улице Гвардейская с колото-резанными ранениями по всему телу. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники установили, что к преступлению причастен 29-летний мужчина, который заступился за девушку и попал под преследование.

- По версии следствия, 12 ноября 2019 года между мужчинами возникла ссора по причине того, что потерпевший применял физическое насилие к своей девушке, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - После того, как потерпевший удалился, подозреваемый взял нож, догнал потерпевшего на улице и нанес ему несколько ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Кровавого защитника задержали. В скором времени суд заключит его под стражу до окончания следствия. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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