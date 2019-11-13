Вот это новость: в Приморье опрокинулась фура с бананами

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-13T10:33:15+03:00

К сожалению свидетелей, фрукты на дорогу не высыпались

Изменить размер текста: A A

Около двух часов ночи в Спасском районе опрокинулась фура с бананами. Водитель «Френчлайнера» не справился с управлением и завалился в правый кювет. Свидетели опасались, что с мужчиной за рулем могло произойти страшное, однако на нем, как выяснилось, ни царапинки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД России «Спасский».

ДТП произошло около двух часов ночи на 539 километре дороги «Уссури», когда автомобиль двигался со стороны Владивостока в Хабаровск. Им управлял уроженец Иркутской области.

В результате аварии машина получила механические повреждения. Проезжавшие мимо автолюбители, увидев опрокинутую фуру, всерьез начали переживать за здоровье водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743480" frameborder="0"></iframe> Фура перевозила бананы. Видео: ops.media.! другой источник

Прицеп оказался таким же крепким, как и мужчина, и бананы на дорогу так и не высыпались. На место ДТП выехали сотрудники ДПС. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU