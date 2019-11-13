Вот это новость: в Приморье опрокинулась фура с бананами
Около двух часов ночи в Спасском районе опрокинулась фура с бананами. Водитель «Френчлайнера» не справился с управлением и завалился в правый кювет. Свидетели опасались, что с мужчиной за рулем могло произойти страшное, однако на нем, как выяснилось, ни царапинки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД России «Спасский».
ДТП произошло около двух часов ночи на 539 километре дороги «Уссури», когда автомобиль двигался со стороны Владивостока в Хабаровск. Им управлял уроженец Иркутской области.
В результате аварии машина получила механические повреждения. Проезжавшие мимо автолюбители, увидев опрокинутую фуру, всерьез начали переживать за здоровье водителя.
Фура перевозила бананы. Видео: ops.media.! другой источник
Прицеп оказался таким же крепким, как и мужчина, и бананы на дорогу так и не высыпались. На место ДТП выехали сотрудники ДПС. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU