Так тлеют деньги: во Владивостоке загорелся дорогостоящий автомобиль

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-13T11:55:16+03:00

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В неприятной ситуации вечером в среду оказался владелец дорогостоящего седана BMW, машина которого задымилась прямо на дороге во Владивостоке. Что стало причиной ЧП в районе Постышева, еще предстоит установить специалистам. На данный момент известно, что сначала сбить пламя пытались очевидцы, после подоспели и пожарные, сообщает «КП»-Владивосток».

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, рассказал корреспонденту «Комсомолки», что тревожный вызов с места происшествия поступил в 17:45. Спустя 7 минут на место прибыли пожарные и незамедлительно приступили к тушению. По свидетельствам очевидцев, пламя достигало нескольких метров в высоту. Свидетели сначала пытались потушить самостоятельно.

Благодаря брандмейстерам и проливке, пожар был оперативно потушен. Однако владельцу предстоит затратный ремонт. Не исключено, что в авто во время дождя закоротило проводку,более точную причину смогут установить эксперты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743501" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке пожарные спасли BMW.Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU