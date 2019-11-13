2019-11-13T13:04:11+03:00
Общество

Вечер во Владивостоке обещает быть отличным – ливень, снег, ДТП и пробки

Город погрузился в транспортный коллапс, таксисты пользуются ситуацией [фото]
Милана СОКОЛ
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Вечерние пробки сковали городВечерние пробки сковали городФото: Милана СОКОЛ
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Владивосток, который сегодня накрыло мощным ливнем, сковали многокилометровые пробки. В ожидании нового удара стихии, но уже в виде снега, город погрузился в транспортный коллапс. Заторы сковали Ленинский, Первореченский и Первомайский районы города, сообщает «КП»-Владивосток». Уже по традиции некоторые таксомоторные компании подняли почти вдвое цены на услуги.

Снег еще не начался, а цены уже взлетели Фото: Александра ШОПЕНКО

Снег еще не начался, а цены уже взлетелиФото: Александра ШОПЕНКО

По сообщениям автолюбителей, затруднено движение в центре приморской столицы. Проезд на Светланской, 52 осложнен из-за ДТП. Замедлено едет транспорт по Семеновской и на Океанском проспекте.

Скован пробками район з-ей Рабочей – съезд на Красного Знамени с Шилкинской, подъезд к кольцу с Народного проспекта и со стороны Гоголя. Замер в ожидании проспект Красоты, пробка в сторону Шилкинской начинается от кольца фуникулера.

Вынуждены простаивать в пробке автолюбители, движущиеся по Некрасовскому путепроводу в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Замедленно передвигается транспорт на Харьковской и Балтовской. Затруднен проезд от Авангарда в сторону Луговой.

Город встал в ожидании снега и движения Фото: Александра ШОПЕНКО

Город встал в ожидании снега и движенияФото: Александра ШОПЕНКО

Авария осложняет проезд при движении с Луговой в направлении центра. Замедленно едет транспорт на Борисенко и Фадеева. Также осложнено движение на Выселковой, на Рудневском мосту и Снеговой.

В связи с неблагоприятными прогнозами погоды на ближайшие сутки, автомобилистам стоит быть предельно внимательными проявить осторожность. Аварийные, экстренные и коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности.

Движение оказалось затруднено во многих районах Фото: Александра ШОПЕНКО

Движение оказалось затруднено во многих районахФото: Александра ШОПЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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