Вечер во Владивостоке обещает быть отличным – ливень, снег, ДТП и пробки
Владивосток, который сегодня накрыло мощным ливнем, сковали многокилометровые пробки. В ожидании нового удара стихии, но уже в виде снега, город погрузился в транспортный коллапс. Заторы сковали Ленинский, Первореченский и Первомайский районы города, сообщает «КП»-Владивосток». Уже по традиции некоторые таксомоторные компании подняли почти вдвое цены на услуги.
Снег еще не начался, а цены уже взлетелиФото: Александра ШОПЕНКО
По сообщениям автолюбителей, затруднено движение в центре приморской столицы. Проезд на Светланской, 52 осложнен из-за ДТП. Замедлено едет транспорт по Семеновской и на Океанском проспекте.
Скован пробками район з-ей Рабочей – съезд на Красного Знамени с Шилкинской, подъезд к кольцу с Народного проспекта и со стороны Гоголя. Замер в ожидании проспект Красоты, пробка в сторону Шилкинской начинается от кольца фуникулера.
Вынуждены простаивать в пробке автолюбители, движущиеся по Некрасовскому путепроводу в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Замедленно передвигается транспорт на Харьковской и Балтовской. Затруднен проезд от Авангарда в сторону Луговой.
Город встал в ожидании снега и движенияФото: Александра ШОПЕНКО
Авария осложняет проезд при движении с Луговой в направлении центра. Замедленно едет транспорт на Борисенко и Фадеева. Также осложнено движение на Выселковой, на Рудневском мосту и Снеговой.
В связи с неблагоприятными прогнозами погоды на ближайшие сутки, автомобилистам стоит быть предельно внимательными проявить осторожность. Аварийные, экстренные и коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности.
Движение оказалось затруднено во многих районахФото: Александра ШОПЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU