Первая жертва непогоды: молодой водитель погиб на трассе Хабаровск-Владивосток

13 Нояб. 15:31 2019-11-14T08:41:59+03:00

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Серьезная авария унесла жизнь молодого автомобилиста в районе 303 километра автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. В условиях плохой видимости из-за непогоды, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала фура. Травмы, полученные 34-летним автолюбителем, оказались смертельными, сообщает «КП»-Владивосток».

ДТП с участием «Вольво» и «Волга Сайбер» произошло в Пожарском районе Приморья. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, после столкновения менее габаритное транспортное средство опрокинулось в кювет. На место автокатастрофы прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков, следственно-оперативная группа отдела полиции. Однако врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пациента. Мужчина скончался на месте. По факту ДТП назначена проверка, после которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, на Приморье сегодня обрушился дождь, а следом и снег. В ближайшие сутки специалисты ожидают ухудшение дорожной обстановки из-за гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU