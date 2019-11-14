2019-11-14T00:41:40+03:00
Общество

Синоптики сделали предупреждение из-за сильного ветра в Приморье

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Оранжевый код опасности, который введен в регионе из-за ветра, поменяется на желтыйОранжевый код опасности, который введен в регионе из-за ветра, поменяется на желтыйФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 14 ноября, в Приморье переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный сильный, на побережье очень сильный. Средняя температура воздуха в регионе будет в пределах -14…-4 градуса.

Во Владивостоке резкое похолодание, переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный, утром очень сильный. Воздух прогреется всего до -4…-6 градусов.

В Уссурийске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный сильный. Столбик термометра покажет -4…-6 градусов. В Находке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха составит -3…-5 градусов.

Оранжевый код опасности, который введен в регионе из-за ветра, поменяется на желтый в 9:00. До 21:00 в Приморье будет действовать предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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