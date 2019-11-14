2019-11-14T01:47:54+03:00
Общество

Курносый блондин с голубыми глазами пропал в Приморье

Парень вышел из гостевого домика на базе отдыха и не вернулся
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Парень высокий - его рост составляет 190 сантиметров. Фото: ПРОО «ПримПоиск»Парень высокий - его рост составляет 190 сантиметров. Фото: ПРОО «ПримПоиск»
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В Приморье уже неделю ищут 24-летнего парня. Андрей Лысенко 7 ноября вышел из гостевого домика при кафе «Морской Замок», которое находится на базе отдыха бухты Шамора, и до сих пор не дал о себе знать.

Парень высокий - его рост составляет 190 сантиметров. Телосложение среднее, цвет волос - светло-рыжий. Из особых примет: курносый нос и голубые глаза. В чем ушел Андрей - не сообщается.

Родные и близкие Андрея бьют тревогу и просят откликнуться всех тех, кто знает о его месте нахождения. Телефоны: 89623389207; 89502843418, передает приморская региональная общественная организация по поиску пропавших «ПримПоиск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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