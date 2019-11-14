2019-11-14T04:07:29+03:00
Общество

Тринадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены 14 ноября

А со следующего дня увеличится стоимость проезда на некоторые маршруты
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Отменены 13 маршрутовОтменены 13 маршрутовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Тринадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 14 ноября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Помимо этого, есть еще одна весть от «Примвокзала» - с завтрашнего дня вырастет проезд на некоторые маршруты.

14 ноября отменены рейсы:

547 Владивосток - Арсеньев 07:00;

503 Владивосток - Дальнегорск 10:00;

547 Владивосток - Арсеньев 10:20;

502 Владивосток - Спасск 12:15;

523 Владивосток - Липовцы 12:20;

520 Владивосток - Арсеньев 12:40;

504 Владивосток - Большой Камень 13:10;

506 Владивосток - Находка 15:10;

504 Владивосток - Большой Камень 15:55;

522 Владивосток - Покровка 16:30;

502 Владивосток - Спасск 17:30;

504 Владивосток - Большой Камень 18:50;

502 Владивосток - Спасск 21:30;

Также служба доводит до сведения, что с 15 ноября будет увеличена стоимость проезда на следующих маршрутах:

506 Владивосток - Находка;

536 Владивосток - Врангель;

504 Владивосток - Большой Камень;

601 Уссурийск - Находка;

609 Находка - Спасск-Дальний;

707 Хабаровск - Арсеньев;

Корреспондент «КП – Владивосток» связался со справочной службой автовокзала, чтобы узнать новые расценки. Администратор утверждает, что стоимость пока что неизвестна - все будет зависеть от завтрашних погодных условий. Попросила звонить им лично и уточнять информацию о конкретных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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