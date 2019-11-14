Тринадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены 14 ноября
Тринадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 14 ноября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Помимо этого, есть еще одна весть от «Примвокзала» - с завтрашнего дня вырастет проезд на некоторые маршруты.
14 ноября отменены рейсы:
547 Владивосток - Арсеньев 07:00;
503 Владивосток - Дальнегорск 10:00;
547 Владивосток - Арсеньев 10:20;
502 Владивосток - Спасск 12:15;
523 Владивосток - Липовцы 12:20;
520 Владивосток - Арсеньев 12:40;
504 Владивосток - Большой Камень 13:10;
506 Владивосток - Находка 15:10;
504 Владивосток - Большой Камень 15:55;
522 Владивосток - Покровка 16:30;
502 Владивосток - Спасск 17:30;
504 Владивосток - Большой Камень 18:50;
502 Владивосток - Спасск 21:30;
Также служба доводит до сведения, что с 15 ноября будет увеличена стоимость проезда на следующих маршрутах:
506 Владивосток - Находка;
536 Владивосток - Врангель;
504 Владивосток - Большой Камень;
601 Уссурийск - Находка;
609 Находка - Спасск-Дальний;
707 Хабаровск - Арсеньев;
Корреспондент «КП – Владивосток» связался со справочной службой автовокзала, чтобы узнать новые расценки. Администратор утверждает, что стоимость пока что неизвестна - все будет зависеть от завтрашних погодных условий. Попросила звонить им лично и уточнять информацию о конкретных маршрутах.
ИСТОЧНИК KP.RU