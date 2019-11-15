2019-11-15T02:17:12+03:00
Происшествия

Вооружен «розочкой» и очень опасен: житель Уссурийска напал на алкомаркет ради денег и сигарет

Сперва мужчина дебоширил, а потом отобрал у продавца дневную выручку
Кристина ГРИН
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Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Павел АВЕРИН
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Случилось все в Уссурийске. 33-летний мужчина зашел в один из местных алкомаркетов и стал дебоширить. Сперва он переворачивал прилавки, а потом сбрасывал все товары на пол. Разумеется, несколько бутылок с горячительным разбилось. Тот вооружился «розочкой» и пошел на продавца. Злодей потребовал у девушки отдать все деньги и сигареты, тогда он ее не тронет. Та выполнила все условия, но, к счастью, кто-то в магазине успел нажать тревожную кнопку.

Его задержали в самом алкомаркете. Все украденное было изъято на месте, а сам преступник оказался уже судим. Теперь его ждет новое уголовное дело по статье «Разбой».

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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