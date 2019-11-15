2019-11-15T16:44:13+03:00
Происшествия

Забыли, где тормоз? Нелепые ДТП друг за другом произошли в приморской столице

Бермудский треугольник: аварии поблизости осложнили движение на городских дорогах [фото]
Милана СОКОЛ
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Авто получили довольно серьезные поврежденияАвто получили довольно серьезные поврежденияФото: Милана СОКОЛ
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Последний рабочий день недели оказался богат на аварии во Владивостоке. Некоторые водители словно забыли расположение педалей, создавая аварийную обстановку буквально на ровном месте. Причем заложниками ситуации становились другие автомобилисты, вынужденные простаивать в пробках, сообщает «КП»-Владивосток».

Банальная невнимательность стала причиной ДТП в районе дома №2 на улице Приходько. Водитель Mitsubishi ASX при повороте не уступила дорогу встречной Toyota Prius. В итоге обе машины получили серьезные кузовные повреждения. Девушка на красном кроссовере вину не отрицала, поэтому оформление произошло по европротоколу без участия ГИБДД.

Девушка за рулем Mitsubishi хотела проскочить Фото: Милана СОКОЛ

Девушка за рулем Mitsubishi хотела проскочитьФото: Милана СОКОЛ

Буквально в 500 метрах от Приходько не поделили дорогу седан и микроавтобус. Несмотря на относительно легкие повреждения, автомобилисты не смогли решить вопрос на месте. Машины простояли на перекрестке около трех часов, существенно осложняя проезд для других участников дорожного движения.

Автомобилисты не поделили проезд на перекрестке Фото: Милана СОКОЛ

Автомобилисты не поделили проезд на перекресткеФото: Милана СОКОЛ

Машины простояли в таком положении несколько часов Фото: Милана СОКОЛ

Машины простояли в таком положении несколько часовФото: Милана СОКОЛ

Следующая авария произошла недалеко от первых двух – при спуске к Луговой. По свидетельствам очевидцев, Honda Fit занесло на скользкой дороге, и она выехала на встречную полосу, врезавшись в Subaru Forester. Крайне неудобное положение машин стало причиной внушительной пробки.

Автомобиль выехал на встречную полосу, сразу собралась пробка Фото: Милана СОКОЛ

Автомобиль выехал на встречную полосу, сразу собралась пробкаФото: Милана СОКОЛ

Внушительный затор образовался также из-за столкновения седана и большегруза при спуске с Балева в сторону Луговой. Автомобили заняли большую часть проезда, поэтому другим водителям пришлось выезжать на встречную полосу.

Авто частично заблокировали проезд Фото: Милана СОКОЛ

Авто частично заблокировали проездФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что синоптики обещают ухудшение погодных условий в начале новой недели. Приморским автомобилистам следуют соблюдать ПДД и проявить осторожность.

Еще одно нелепое ДТП на проспекте Красного Знамени Фото: Милана СОКОЛ

Еще одно нелепое ДТП на проспекте Красного ЗнамениФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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