2019-11-19T04:59:34+03:00
Общество

В детском центре «Океан» стартовала третья профильная смена ДРСК «Энергия Старта»

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В Приморском крае во Всероссийском детском центре «Океан» состоялось торжественное открытие третьей профильной смены «Энергия Старта». Ее организатором стала Дальневосточная распределительная сетевая компания при поддержке Министерства энергетики, ПАО «РусГидро», АО «ДГК», ПАО «ДЭК».

Участие в профильной смене принимают 70 учащихсяв возрасте 14-17 лет. В этом году география участников расширена. Кроме дальневосточников в ней примут участиешкольникииз Москвы, Свердловской области, Алтайского края, Рязани, Тулы и Забайкалья. Все они прошли конкурсный отбор.

На торжественном открытии смены «Энергия Старта»энергетики презентовали программу. Для учениковбыло подготовлено лазерное шоу, на котором наглядно продемонстрирован путь электричества от его создания до передачи до потребителя.

Программа профильной смены включает познавательные и творческие занятия с использованием интерактивных форм обучения. Дети познакомятся с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, освоят основы энергобезопасности. Школьников ждут интересные лабораторные работы и тематические игры, а также участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и экскурсия в ДВФУ.

Преподавателями стали эксперты в области энергетики и ведущие специалисты АО «ДРСК» и ПАО «ДЭК», АО «ДГК», и ПАО «РусГидро». Для проведения занятий приедут специалисты из Японии, которые познакомят школьниковс уникальными энергосберегающими технологиями своей страны.

Завершит обучение молодежный форум, на котором участники смены представят и защитят свои проекты в энергетической сфере, подготовленные совместно с преподавателями в течение всего периода обучения.

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@TrueKPRU
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