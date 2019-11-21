Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление

СЕГОДНЯ 00:50 2019-11-21T00:54:34+03:00

Средняя температура воздуха в регионе будет в пределах -8…+2 градуса Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Повышение температуры наблюдается почти по всему краю

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Сегодня, 21 ноября, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. В крае небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами все еще сохраняется гололедица. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -8…+2 градуса.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный. Воздух прогреется до 0…-2 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Столбик термометра покажет -3…-5 градусов. В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха составит 0…-2 градуса, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU