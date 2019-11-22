Долгожданный «плюс» и гололедица – о погоде на 22 ноября 2019 года во Владивостоке
Погоду в Приморье диктует малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Поэтому в регионе облачно, лишь местами пройдут небольшие осадки. Дневные температуры в пределах -5+9 градусов. Ветер преимущественно южный умеренный, на дорогах гололедица, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Днем +5+7 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, вечером - сильный.
Переменная облачность сегодня и в Уссурийске. Здесь без осадков. Днем воздух прогреется до +6 градусов. На дорогах местами гололедица.
В Находке переменная облачность, без осадков. Днем +4+6 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
ИСТОЧНИК KP.RU