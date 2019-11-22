2019-11-22T01:02:53+03:00
Общество

Долгожданный «плюс» и гололедица – о погоде на 22 ноября 2019 года во Владивостоке

На большей части региона сегодня без осадков
Кристина ГРИН
Поделиться:
Во Владивостоке переменная облачность.Во Владивостоке переменная облачность.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Погоду в Приморье диктует малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Поэтому в регионе облачно, лишь местами пройдут небольшие осадки. Дневные температуры в пределах -5+9 градусов. Ветер преимущественно южный умеренный, на дорогах гололедица, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Днем +5+7 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, вечером - сильный.

Переменная облачность сегодня и в Уссурийске. Здесь без осадков. Днем воздух прогреется до +6 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Находке переменная облачность, без осадков. Днем +4+6 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый день – новые пробки: Владивосток снова сдался в плен затору
Смерть женщины под колесами машины суд Приморья оценил в 1 год
Самая результативная игра сезона: «Адмирал» одержал победу в матче с пятикратным чемпионом России
Уже неделю в Приморье не могут найти Олега в сланцах и капюшоне
Когда часы 18 бьют: пробки снова взяли в заложники Владивосток
Беспрецедентный джекпот: Приморье получит 40 миллиардов рублей из федерального бюджета
Владелец сгоревшей снегоуборочной техники в Дальнегорске рассказал о ситуации
Первые платежные квитанции за вывоз мусора жители Приморья получат в феврале 2020 года
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»