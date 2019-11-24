Снег и дождь: погода в Приморье на 24 ноября

СЕГОДНЯ 03:32 2019-11-24T04:25:46+03:00

Температура воздуха, в зависимости от районов, будет колебаться то выше, то ниже нуля

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Приморская погода продолжает преподносить сюрпризы для жителей региона. Так, если вчера, 23 ноября, в Приморье наблюдалась плюсовая температура и отсутствие осадков, то сегодня, 24 ноября, немного похолодало. В разных районах края ожидаются осадки, где-то в виде снега, а где-то дождя, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, в Уссурийске пасмурно. Вероятность осадков составляет 83%. Ветер северный умеренный, температурный фон колеблется от -2 градусов, до -4 градусов.

В Находке тоже пасмурно, ожидается небольшой дождь. Здесь, кстати, сегодня, 24 ноября, будет довольно тепло, воздух прогреется до +5...+7 градусов. Ветер северо-восточный очень слабый.

Во Владивостоке пасмурно, снег. Вероятность осадков 100%. Столбик термометра опустится до -3...0°.

ИСТОЧНИК KP.RU