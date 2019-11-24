Снег и дождь: погода в Приморье на 24 ноября
Приморская погода продолжает преподносить сюрпризы для жителей региона. Так, если вчера, 23 ноября, в Приморье наблюдалась плюсовая температура и отсутствие осадков, то сегодня, 24 ноября, немного похолодало. В разных районах края ожидаются осадки, где-то в виде снега, а где-то дождя, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.
Так, в Уссурийске пасмурно. Вероятность осадков составляет 83%. Ветер северный умеренный, температурный фон колеблется от -2 градусов, до -4 градусов.
В Находке тоже пасмурно, ожидается небольшой дождь. Здесь, кстати, сегодня, 24 ноября, будет довольно тепло, воздух прогреется до +5...+7 градусов. Ветер северо-восточный очень слабый.
Во Владивостоке пасмурно, снег. Вероятность осадков 100%. Столбик термометра опустится до -3...0°.
ИСТОЧНИК KP.RU