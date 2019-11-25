Выпил – спалил: житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии

СЕГОДНЯ 03:44 2019-11-25T03:45:58+03:00

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В Находке 24-летний парень по непонятной причине регулярно поджигал машины. На дело он шел в состоянии алкогольного опьянения и ночью. Долго парню скрываться не удалось, его арестовали и отправили в колонию, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

О серийном поджигателе машин заговорили, когда в полицию стали поступать заявления от жителей разных районов Находки. Также в это время произошел пожар на рынке в Южном микрорайоне. У всех возгораний были схожие черты, в частности, - они происходили ночью. Полицейские установили, что пожары были не случайными.

Подозреваемый поджог даже рынокФото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники уголовного розыска нашли серийного поджигателя. Им оказался 24-летний житель Находки с криминальным прошлым – парень освободился из колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества, причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога» и «Кража». Суд признал парня виновным и отправил его в колонию строгого режима на шесть лет. Сумма ущерба – свыше 1,6 миллиона рублей – с осужденного взыскана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/745789" frameborder="0"></iframe> Житель Приморья сжег автомобилей на шесть лет колонии.УМВД России по Приморскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU