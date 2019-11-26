«Пробки в любую погоду»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Утро, а это значит, что жители и гости Владивостока торопятся на работу. Но спешить бессмысленно - город стоит в пробке. Сервис «Яндекс. Карты» пока оценивает дорожную ситуацию в шесть баллов.
Пробками скованы почти все районы Владивостока. Самые сильные заторы в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах.
Традиционно стоят улицы Светланская, Гоголя, Некрасовская, Алеутская, Пушкинская, Луговая, Невельского, Олега Кошевого, Воропаева, Нейбута, Снеговая, Адмирала Юмашева, Котельникова. Постышев, Русская. Заторы на проспектах Красного Знамени, Партизанском и Народном. Также пробки на Золотом мосту, Некрасовском путепроводе и кольце фуникулера.
ИСТОЧНИК KP.RU