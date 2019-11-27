Массовое лобовое столкновение авто в Приморье попало на видео

СЕГОДНЯ 02:05 2019-11-27T02:05:25+03:00

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Регистратор очевидца заснял жуткие кадры лобового ДТП в Находке. Массовую аварию спровоцировал водитель электрокара, выехавший на встречную полосу. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», необдуманный маневр стоил трех разбитых авто. Срочная госпитализация понадобилась трем участникам дорожного инцидента.

Инициатором происшествия стал водитель Nissan Leaf. Как рассказала специалист пресс-службы ГИБДД Приморского края Дарья Иванова, электромобиль выехал на полосу встречного движения. Первый под удар резвого Leaf попал Nissan Terrano. На кадрах с видеорегистратора очевидца, отчетливо заметно, что буквально за секунды до столкновения джип пошел на обгон попутной машины. В результате атаки довольно тяжелое транспортное средство перевернулось. Скорости «электрички» хватило, чтобы протаранить и второе авто, движущееся следом, это оказалась Toyota Camry. В результате происшествия пострадали сразу три человека. На место ДТП были оперативно стянуты экстренные службы города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746280" frameborder="0"></iframe> Маленький Nissan спровоцировал серьезное ДТП.Видео: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU