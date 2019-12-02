Сильный ветер и никакого снега – о погоде на 2 декабря 2019 года во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:38 2019-12-02T00:38:41+03:00

По данным синоптиков, в дальневосточной столице сегодня переменная облачность

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Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Отсюда и повышенная облачность, местами в регионе пройдут небольшие и умеренные осадки. Как сообщает портал Примпогода, дневные температуры воздуха варьируются в пределах 0 -10 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

Так во Владивостоке переменная облачность. По данным специалистов, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в пределах -4 -6 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный.

Переменная облачность наблюдается и в Уссурийске. Здесь без осадков. Температуры воздуха днем будут в пределах -4-6 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером до сильного.

Утром с вероятностью в 80 процентов в Находке пройдет небольшой снег. Днем – переменная облачность. Температуры воздуха -1 -3 градуса. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU