Пьяный водитель на спортивной машине спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:32 2019-12-03T01:32:44+03:00

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Любитель скоростной езды и приключений, накануне спровоцировал серьезную аварию во Владивостоке. Безответственный 31-летний мужчина сел за руль в состоянии опьянения. Автомобилист не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу, где ехал джип. Помимо виновника, в ДТП пострадал пассажир и другой водитель, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария произошла в районе дома № 11А на Адмирала Юмашева. Водитель резвой Toyota Celica двигался на Баляева со стороны Ладыгина. В какой-то момент машину начало заносить, уйти от столкновения со встречным Chevrolet Tahoe виновнику не удалось. В результате лобового столкновения все участники дорожного инцидента получили различные повреждения. Водитель «Тойоты» и его пассажир направлены на лечение с ушибами и черепно-мозговыми травмами. Владелец джипа отделался ушибом головы, 40-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.

Автомобиль виновника врезался в джип. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови виновника аварии. Сейчас специалисты проводят проверку, после которой будет принято соответствующее решение – автомобилисту придется временно попрощаться с правами.

ИСТОЧНИК KP.RU