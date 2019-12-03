2019-12-03T07:43:21+03:00
Происшествия

Око за око: парень отомстил знакомому за убийство кошки и теперь рискует попасть в тюрьму на 15 лет

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, в происшествии разбираются следователи
Кристина ГРИН
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Расследование уголовного дела продолжается, вскоре парню предъявят обвинения.Расследование уголовного дела продолжается, вскоре парню предъявят обвинения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Случилось все первого декабря в селе Абрамовка. Там, в доме по улице Пионерская, был найден труп 53-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. На теле криминалисты заметили ушибленные раны головы. Тогда же следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Третьего декабря стало известно о том, что к совершению тяжкого преступления причастен 22-летний знакомый погибшего.

- Он признался, что во время ссоры с потерпевшим, который находясь в состоянии алкогольного опьянения убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - От полученных повреждений потерпевший умер.

В ведомстве также отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Вскоре парню предъявят обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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