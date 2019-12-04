Во Владивостоке привели в порядок мост на улице Курчатова – движение восстановлено

СЕГОДНЯ 01:43 2019-12-04T01:43:48+03:00

К финишной прямой приближаются и работы по восстановлению подпорных стен на Нерчинской и Котельникова.Фото: администрация Владивостока.

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В дальневосточной столице отремонтировали мост на улице Курчатова, который сильно пострадал после тайфунов. Чтобы привести сооружение в порядок подрядчику пришлось укрепить основание, положить новую плиту перекрытия и установить леерное ограждение. Как отмечают в пресс-службе администрации Владивостока, движение здесь уже восстановлено.

В управлении дорого отметили, что этот мост, который расположен в частном секторе, разрушился после череды сентябрьских тайфунов. Движение по нему было просто-напросто опасным для жизни.

- В городе из-за разгула стихии тогда серьезно пострадали несколько объектов дорожной инфраструктуры. Это мост на улице Щитовой, подпорные стены на улицах Нерчинской и Котельникова, мост на Курчатова и некоторые другие объекты, - напомнили специалисты.

Власти отмечают, что к финишной прямой приближаются работы по восстановлению подпорных стен на Нерчинской и Котельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU