Идемте оценивать: на центральной площади Владивостока установили елку
В центре Владивостока вовсю идет подготовка к Новому году: на площади Борцов Революции установили 28-метровую елку. Следующим пунктом плана по поднятию праздничного духа станет монтаж городка, сообщает мэрия приморской столицы.
Вскоре площадь украсят светодиодные фигуры, установят консоли на столбах освещения, арт-объекты «Трон Снежной королевы» и «Замок Кая и Герды». Так как символом наступающего года выступит белая крыса, то и об ее фигурке вместе с любимым деликатесом не забыли.
- Снимок для домашнего альбома, сделанный на фоне хозяйки грядущих месяцев, позволит каждому владивостокцу, как сыр в масле кататься весь 2020 год. Здесь же будет и светодиодный сапожок с подарками, - делятся представители городской администрации.
Все объекты на площади задумывались как фотозоны, так что вскоре инстаграмы жителей и гостей города начнут пестрить праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU