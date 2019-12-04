2019-12-04T06:57:36+03:00
Общество

Идемте оценивать: на центральной площади Владивостока установили елку

В центре приморской столицы начали подготавливать новогодний городок
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке установили искусственную елку. Снимок с камеры наружного наблюдения «Владлинк»Во Владивостоке установили искусственную елку. Снимок с камеры наружного наблюдения «Владлинк»
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В центре Владивостока вовсю идет подготовка к Новому году: на площади Борцов Революции установили 28-метровую елку. Следующим пунктом плана по поднятию праздничного духа станет монтаж городка, сообщает мэрия приморской столицы.

Вскоре площадь украсят светодиодные фигуры, установят консоли на столбах освещения, арт-объекты «Трон Снежной королевы» и «Замок Кая и Герды». Так как символом наступающего года выступит белая крыса, то и об ее фигурке вместе с любимым деликатесом не забыли.

- Снимок для домашнего альбома, сделанный на фоне хозяйки грядущих месяцев, позволит каждому владивостокцу, как сыр в масле кататься весь 2020 год. Здесь же будет и светодиодный сапожок с подарками, - делятся представители городской администрации.

Все объекты на площади задумывались как фотозоны, так что вскоре инстаграмы жителей и гостей города начнут пестрить праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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