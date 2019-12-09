Морское браконьерство: ФСБ задержала судно, забитое 13 тоннами крабов, в районе приморского острова

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-09T10:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержала малое добывающее судно «Крымский». Его порт приписки – Владивосток. Причина задержки очевидная - браконьерство. Плавсредство было забито крабами, которые нарушители добыли в запрещенном районе.

Судно заметили пограничники на сторожевом корабле недалеко от острова Аскольд. Их поймали практически с поличным, потому что экипаж в это время при помощи орудий лова осуществлял рыболовство. Браконьерством они занимались в течение пяти дней.

- На момент проверки в крабовых ловушках обнаружено более 11 тысяч 100 особей краба-стригуна опилио общим весом свыше 13 тонн, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. - Под контролем осмотровой группы весь улов был возвращен в естественную среду обитания.

Пограничники доставили судно в порт Находка, а в отношении капитана браконьерского корабля проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU