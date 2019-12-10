2019-12-10T00:53:47+03:00
Общество

Ох уж этот снег и декабрьский «плюс»: о погоде во Владивостоке на сегодня

Осадки прогнозируются практически на всей территории региона
Кристина ГРИН
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На дорогах возможна гололедица.На дорогах возможна гололедица.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Фронтальные разделы диктуют правила в Приморье во вторник, 10 декабря. Отсюда в регионе переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные осадки. Дневные температуры в пределах -6 +3 градусов. Ветер юго-западный, западный, умеренный. По данным портала Примпогода, на дорогах возможна гололедица.

Так во Владивостоке переменная облачность. Утром с вероятностью в 40 процентов пойдет снег. Днем +1+3 градуса. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром слабый.

В Уссурийске утром также прогнозируются осадки, днем будет облачно с прояснениями. Дневные температуры воздуха в пределах -1+1 градуса. Ветер северо-западный, утром южный умеренный.

Облачно с прояснениями сегодня и в Находке. Утром с 60-процентной вероятностью пойдет снег. Днем +1+3 градуса. Ветер слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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