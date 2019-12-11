Куртка преткновения: за кражу из магазина жительницу Владивостока отправили в колонию

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-11T06:07:01+03:00

Орудовала женщина в апреле 2019 года в одном из торговых центров Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Женщину осудили почти на три года

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Жительница Владивостока украла из магазина дорогую куртку. Женщина незаметно вынесла одежду, однако долго обновке порадоваться не успела. Горе-вориху поймали стражи порядка и отправили под суд.

Орудовала женщина в апреле 2019 года в одном из торговых центров. Храпунья зашла в один из бутиков, где ей приглянулась куртка без антикражных

устройств. Женщина спрятала вещь в своей сумке и была такова. Стоила куртка 18 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района.

Украденную куртку нашли во время следствия и вернули в магазин. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU