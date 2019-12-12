Приморцы стали чаще биться на скользких дорогах

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-12T11:20:14+03:00

Изменить размер текста: A A

123 аварии зарегистрированы на дорогах Приморского края за прошедшие сутки. И это лишь те ДТП, которые оформлены официально, не исключено, что некоторые автомобилисты «расходились на месте». Непогода принесла в край плохую видимость, снежный накат и гололедицу, итогом разгула стихии стали 266 разбитых транспортных средств. В авариях пострадали 17 человек. Данный показатель на 132% превысил аналогичный период в прошлом году.

По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, пик аварий пришелся на временной промежуток с 9.00 до 12.00. Большинство ДТП зарегистрированы во Владивостоке и Уссурийске. Самое массовое происшествие случилось на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. «Комсомолка» подробно рассказывала, что из-за гололеда оказались разбиты 48 машин. В столкновениях пострадали люди, полиции пришлось перекрывать объездную трассу. Согласно информации Госавтоинспекции Приморского края, 74% автоаварий, зарегистрированных за прошедшие сутки, составили столкновения транспортных средств, 15% - наезд на стоящее транспортное средство, 4% - наезд на препятствие, 3% - наезд на пешехода, 2% - опрокидывание

В 90 % дорожно-транспортных происшествий – 111 из 123, обошлось без пострадавших. Остальные 12 учетных аварий произошли в Артеме, Владивостоке и Уссурийске, а также в Октябрьском, Ханкайском и Надеждинском районах.

В связи со снежным накатом и обледенением некоторых участков дорог, специалисты напоминают водителям об осторожности. Важно выбрать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В массовом ДТП под Владивостоком насчитали около 50 разбитых авто и 6 пострадавших

Специалистам пришлось разбирать леера, но движение по-прежнему осложнено [фото, видео]

Страйк: момент массового ДТП на объездной Владивостока попал на видео

ГИБДД озвучила официальное количество пострадавших (подробнее…)

Массовое ДТП на трассе Седанка - Патрокл: движение в сторону Владивостока блокировано

Причиной аварии стали снег и гололед на объездной дороге [видео]

Сильная метель, гололедица: синоптики предупреждают об опасной в Приморье погоде

По краю выпадут осадки различной степени мощности (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU