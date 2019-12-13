Проклятое место в Приморье: один автобус поломался, другой попал в ДТП

СЕГОДНЯ 00:12 2019-12-13T03:07:27+03:00

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Междугородний приморский автобус накануне вечером попал в ДТП. Авария произошла на подъезде к Фокино. Очевидцы уверяют, что в транспортное средство с пассажирами на борту врезалась машина. Автомобилист пытался объехать другой автобус, который сломался на подъеме за Домашлино.

Автобус № 506 (Находка – Владивосток) находился на маршруте. По свидетельством очевидцев перед Фокино на встречную полосу выехал автомобиль. По предварительной информации, машина объезжала другой автобус, который сломался еще днем. Водитель отправил всех пассажиров, выставил аварийный знак и занялся поисками эвакуатора, так как транспортное средство потеряло возможность передвижения. Объезжая образовавшееся препятствие, автомобилист выехал на встречную полосу, где в это время двигался другой автобус.Водитель пассажирского транспорта пытался избежать столкновения, вывернув руль в противоположную сторону, но разъехаться на узком участке не удалось. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, помощь медиков понадобилась автолюбителю. Во всех подробностях ДТП еще предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU