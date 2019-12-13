Жаль, чей-то кормилец сгорел: во Владивостоке ночью полыхали машины
Два автомобиля серьезно пострадали от огня минувшей ночью во Владивостоке. Грузовик, предположительно с продукцией для продажи, загорелся в районе БАМа, еще один автомобиль полыхал на Котельникова.
Грузовик, припаркованный возле дома № 52 на Тухачевского, пришлось спасать пожарным. По словам очевидцев, машина здесь стоит давно, днем на этом месте ведется бойкая торговля с колес. Кто-то из местных жителей даже припомнил, что хозяин грузовика занимался молочной продукцией.
– Жаль, чей-то кормилец сгорел,– сочувствуют пользователи социальных сетей.
Еще один автомобиль загорелся ночью возле дома № 10 на Котельникова. При этом автомобиль стоял в запаркованном дворе. Ущерб от пожара, а также причины происшествия еще предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU