2019-12-13T05:34:00+03:00
Происшествия

Жаль, чей-то кормилец сгорел: во Владивостоке ночью полыхали машины

ЧП случились сразу в нескольких районах города [видео]
Милана СОКОЛ
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Грузовик загорелся рядом с остановкой "Стройматериалы"Грузовик загорелся рядом с остановкой "Стройматериалы"Фото: dps.control
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Два автомобиля серьезно пострадали от огня минувшей ночью во Владивостоке. Грузовик, предположительно с продукцией для продажи, загорелся в районе БАМа, еще один автомобиль полыхал на Котельникова.

Грузовик, припаркованный возле дома № 52 на Тухачевского, пришлось спасать пожарным. По словам очевидцев, машина здесь стоит давно, днем на этом месте ведется бойкая торговля с колес. Кто-то из местных жителей даже припомнил, что хозяин грузовика занимался молочной продукцией.

dps.controldps.control
В районе БАМа во Владивостоке загорелся грузовик
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– Жаль, чей-то кормилец сгорел,– сочувствуют пользователи социальных сетей.

Еще один автомобиль загорелся ночью возле дома № 10 на Котельникова. При этом автомобиль стоял в запаркованном дворе. Ущерб от пожара, а также причины происшествия еще предстоит установить специалистам.

dps.controldps.control
Ночью вспыхнула машина на Котельникова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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