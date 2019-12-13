Жаль, чей-то кормилец сгорел: во Владивостоке ночью полыхали машины

СЕГОДНЯ 00:48 2019-12-13T05:34:00+03:00

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Два автомобиля серьезно пострадали от огня минувшей ночью во Владивостоке. Грузовик, предположительно с продукцией для продажи, загорелся в районе БАМа, еще один автомобиль полыхал на Котельникова.

Грузовик, припаркованный возле дома № 52 на Тухачевского, пришлось спасать пожарным. По словам очевидцев, машина здесь стоит давно, днем на этом месте ведется бойкая торговля с колес. Кто-то из местных жителей даже припомнил, что хозяин грузовика занимался молочной продукцией.

dps.control В районе БАМа во Владивостоке загорелся грузовик

– Жаль, чей-то кормилец сгорел,– сочувствуют пользователи социальных сетей.

Еще один автомобиль загорелся ночью возле дома № 10 на Котельникова. При этом автомобиль стоял в запаркованном дворе. Ущерб от пожара, а также причины происшествия еще предстоит установить специалистам.

dps.control Ночью вспыхнула машина на Котельникова

ИСТОЧНИК KP.RU