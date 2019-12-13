Да будет снег: на Владивосток надвигается китайский циклон

СЕГОДНЯ 01:27 2019-12-13T02:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успел Владивосток оправиться от последствий снегопада, как снова ожидаются осадки. 13 декабря Приморский край оказался под влиянием гребня антициклона. По сообщению портала «Примпогода», небольшой снег в различных районах края может начаться вечером, вероятность выпадения осадков во Владивостоке –40%.

В последний рабочий день недели в Приморье небольшая облачность, ветер юго-западный умеренный, температура воздуха -13...-1°C. Теплее всего будет на побережье, здесь −7…−14 °C. Днем атмосферное давление над регионом станет падать. Осадки ожидаются к вечеру, когда к региону подойдет циклон из Китая. Он принесет с собой более теплую воздушную массу и небольшой снег.

В столице Дальнего Востока днем переменная облачность. Сутра в городе южный, юго-восточный слабый ветер, который станет умеренным во второй половине дня. Воздух во Владивостоке прогреется до 2 градусов тепла. Снег ожидается в вечернее время.

Тепло сегодня и в приморской Находке. Столбики термометров в городе покажут 0...+2°C. По прогнозам специалистов, осадков не ожидается, лишь переменная облачность. Ветер южный слабый до умеренного. Без осадков обойдется и в Уссурийске. В городе ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха -1...-3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU