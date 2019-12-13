Улыбчивого кареглазого подростка разыскивают в Приморье

СЕГОДНЯ 01:57 2019-12-13T01:57:15+03:00

Мальчик сбежал из центра реабилитации в Арсеньеве

Изменить размер текста: A A

13-летний Артем Некрас вчера самовольно покинул центр реабилитации в городе Арсеньев. Специалисты организации, а также волонтеры разыскивают мальчика, до настоящего момента поиски не принесли результатов.

12 декабря Артем ушел из центра реабилитации «Ласточка», расположенном в городе Арсеньев. За судьбу ребенка переживает не только персонал спецучреждения, но и волонтеры некоммерческой организации «ПримПоиск».

Рост подростка 145 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение. Глаза карие, волосы русые, короткостриженые.

Подросток был одет в пуховик песочного цвета, серую шапку, черные брюки и черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по следующим номерам: 8914-663-45-54 и 8962-334-51-07.

ИСТОЧНИК KP.RU