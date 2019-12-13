Улыбчивого кареглазого подростка разыскивают в Приморье
13-летний Артем Некрас вчера самовольно покинул центр реабилитации в городе Арсеньев. Специалисты организации, а также волонтеры разыскивают мальчика, до настоящего момента поиски не принесли результатов.
12 декабря Артем ушел из центра реабилитации «Ласточка», расположенном в городе Арсеньев. За судьбу ребенка переживает не только персонал спецучреждения, но и волонтеры некоммерческой организации «ПримПоиск».
Рост подростка 145 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение. Глаза карие, волосы русые, короткостриженые.
Подросток был одет в пуховик песочного цвета, серую шапку, черные брюки и черные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по следующим номерам: 8914-663-45-54 и 8962-334-51-07.
ИСТОЧНИК KP.RU