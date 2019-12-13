Приложение Альфа-Банка признали лучшим в категории Digital Office

СЕГОДНЯ 04:53 2019-12-13T04:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office по версии аналитического агентства Markswebb. Компании удалось подвинуть лидера рейтинга, который занимал первую позицию в течение пяти лет подряд.

Агентство Markswebb каждый год проводит оценку приложений банков и проверяет их по сотням параметров, начиная от переводов и заканчивая созданием автоплатежей. На результаты также влияют интервью со специалистами по обслуживанию физлиц и даже сведения из открытых источников.

Директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков отметил, что приложение является центральным каналом коммуникации с клиентами. По этой причине в стратегии банка заложены цели по его улучшению. В результате этой работы количество активных пользователей сервиса увеличилось на 12% (до 80%) за 2019 год. Он добавил, что высокая оценка Markswebb наглядно демонстрирует, что банк выбрал верное направление.

ИСТОЧНИК KP.RU