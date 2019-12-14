Уже полгода в Приморье не могут найти темноволосого Василия

СЕГОДНЯ 04:15 2019-12-14T04:15:40+03:00

Он ушел из дома летом, но домой так и не вернулся

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Василия 1995 года рождения ушел из дома 23 июля 2019 года. В последний раз его видели в родном селе Ивановка Михайловского района. С тех пор его местонахождении ничего не было известно. К сожалению, на сегодня ситуация не изменилась. Парень до сих пор считается пропавшим без вести.

Волонтеры просят о помощи неравнодушных граждан. Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Василия или знаете, где он сможет находиться. Любая информация очень ценна как оперативникам, так и активистам, которые участвуют в поисковых операциях.

Приметы: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волос темно-русый.

Был одет: не установлено.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Василия,

просим позвонить по телефонам:

8 (42346) 2 – 31 – 02 - ОМВД России по Михайловскому району или 02, 102 – полиция

8 962 334 51 07 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU