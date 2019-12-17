2019-12-17T00:53:21+03:00
Общество

Декабрь, ты не здоров: во Владивостоке +3 и возможен дождь

Осадки ожидаются почти на всей территории Приморского края
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклонаПогоду в Приморье будет определять тыловая часть циклонаФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 17 декабря, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Вероятны небольшие, местами умеренные осадки. Утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Средняя температура воздуха составит -5…+5 градусов.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром ожидаются небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Столбик термометра покажет +1…+3 градуса, к вечеру похолодает до -4 градусов.

В Уссурийске облачно с прояснениями, утром вероятны небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха будет в пределах -1…+1 градус.

В Находке облачно с прояснениями, утром возможны небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух прогреется до +2…+4 градусов, предает Примпогода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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