Декабрь, ты не здоров: во Владивостоке +3 и возможен дождь
Сегодня, 17 декабря, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Вероятны небольшие, местами умеренные осадки. Утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Средняя температура воздуха составит -5…+5 градусов.
Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром ожидаются небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Столбик термометра покажет +1…+3 градуса, к вечеру похолодает до -4 градусов.
В Уссурийске облачно с прояснениями, утром вероятны небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха будет в пределах -1…+1 градус.
В Находке облачно с прояснениями, утром возможны небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух прогреется до +2…+4 градусов, предает Примпогода.
ИСТОЧНИК KP.RU