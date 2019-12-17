Женщина-врач создала ОПГ и продавала поддельные медицинские документы во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:51 2019-12-17T00:51:22+03:00

Из медучреждения женщина ушла и решила попробовать себя в преступном мире Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Организованная группа лиц во Владивостоке занималась продажей поддельных медицинских документов. Организовала ОПГ 58-летняя женщина, у которой на руках были оттиски печатей и штампов поликлиники, где она долгое время работала врачом.

Из медучреждения женщина ушла и решила попробовать себя в преступном мире. Бланки личных медицинских книжек врач покупала в интернете, а с печатями и штампами проблем не было.

Однако информацию о банде получила транспортная полиция. Группа из восьми человек была задержана.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа…». Материалы направлены в суд, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Максимальное наказание по данной статье - до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU