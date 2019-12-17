Женщина-врач создала ОПГ и продавала поддельные медицинские документы во Владивостоке
Организованная группа лиц во Владивостоке занималась продажей поддельных медицинских документов. Организовала ОПГ 58-летняя женщина, у которой на руках были оттиски печатей и штампов поликлиники, где она долгое время работала врачом.
Из медучреждения женщина ушла и решила попробовать себя в преступном мире. Бланки личных медицинских книжек врач покупала в интернете, а с печатями и штампами проблем не было.
Однако информацию о банде получила транспортная полиция. Группа из восьми человек была задержана.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа…». Материалы направлены в суд, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.
Максимальное наказание по данной статье - до двух лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU