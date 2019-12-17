«Ехать только на коньках, очень скользко»: утренний Владивосток сковали пробки
Традиционный утренний транспортный коллапс наблюдается во Владивостоке. Дорожная ситуация, как сообщают автомобилисты, осложнена из-за гололеда. Пока, согласно сервису 2gis, в дальневосточной столице восьмибалльные пробки.
Пробки отмечаются во всех районах города. Серьезные заторы на улицах Фадеева, Борисенко, Спортивной, Луговой, Шепеткова, Карской, Светланской, Пушкинской, Гоголя, Толстого, Некрасовской, Союзной, Печорская, Постышева, Иртышская, Русская Давыдова, Калинина.
Стоят проспекты Красного Знамени, Народный, Океанский, Партизанский, 100-летия Владивостоку. Традиционные заторы на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU